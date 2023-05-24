Порье сделал прогноз на бой Макгрегор - Чендлер

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил, что верит в победу Конора Макгрегора в бою против Майкла Чендлера.

"Его травма, такой простой… Мы не молодеем, но я думаю, если Конор вернется таким, каким он был, с его ритмом и таймингом, если он будет на пике, он остановит Майкла Чендлера.

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Думаю, что бой закончится за два раунда... Если кто и сможет вернуться в отличную форму после долгого перерыва, так это Конор", – сказал Дастин Порье в интервью The MMA Hour.

Напомним, Конор и Майкл возглавили команды в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где в конце они подерутся в одном из осенних турниров UFC.