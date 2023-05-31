Макгрегор сделал смелый прогноз на свой бой с Чендлером

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался по поводу потенциального поединка против Майкла Чендлера.

По словам ирландского бойца, он уничтожит американца, чтобы триумфально вернется после травмы.

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"Я собираюсь пинать этого парня по голове. Чендлер просто создан, чтобы его хорошенько помяли во всех местах. Я буду нацеливаться именно на это. Вы увидите две картинки: на первой моя нога летит к Чендлеру, и на второй отлетает голова Майкла", - сказал Макгрегор в интервью Меган Оливи.

Напомним, Макгрегор провел за карьеру в ММА 28 боев, в которых одержал 22 победы. На счету Чендлера 23 выигрыша в 31 поединке.

Ранее сообщалось, что ирландец изъявил желание провести бой на голых кулаках.