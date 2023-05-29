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Волкановски отказался от очередного боя с Холлоуэйем

Чемпион не видит смысла в новом поединке.
Сегодня, 18:26
Волкановски - Холлоуэй / Getty Images
Волкановски - Холлоуэй / Getty Images

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что больше не хочет драться с топовым бойцом своего дивизиона Максом Холлоуэйем. 

"Бой с Холлоуэйем будет сложно продать. Я трижды победил его, но что будет, если он выиграет четвертый бой? Тогда нам нужно будет провести еще два поединка? Нет, с ним я точно драться не буду. Я уже доказал, что сильнее Макса.

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Разумеется, никогда нельзя говорить никогда, но все же мне нужны те бои, которые меня заинтересуют. На данный момент мне это не нужно", – заявил чемпион в интервью The MMA Fan Podcast.

Напомним, Волкановски трижды дрался с Холлоуэйем, победив его во всех боях: два раза единогласным решением судей и один - раздельным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Макс Холлоуэй александр волкановски

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