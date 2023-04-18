Волкановски объявил о готовности провести второй бой с Махачевым
Австралиец готов взять реванш.
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что готов провести поединок с Исламом Махачевым в Абу-Даби.
"Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Проведу бой в июле, а потом посмотрим.
Читай также: Команда Волкановски недовольна тем, что Махачев был под капельницей перед боем
Подрался бы с ним в Абу-Даби? Да, я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева, несмотря на перелом руки. Я не боюсь вызовов", – сказал Волкановски в интервью TheMacLife.
Напомним, прошлый бой между двумя чемпионами своих весовых категорий завершился победой Махачева.