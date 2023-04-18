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Волкановски объявил о готовности провести второй бой с Махачевым

Австралиец готов взять реванш.
Сегодня, 20:50
Махачев - Волкановски / Getty Images
Махачев - Волкановски / Getty Images

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что готов провести поединок с Исламом Махачевым в Абу-Даби. 

"Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Проведу бой в июле, а потом посмотрим.

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Подрался бы с ним в Абу-Даби? Да, я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева, несмотря на перелом руки. Я не боюсь вызовов", – сказал Волкановски в интервью TheMacLife.

Напомним, прошлый бой между двумя чемпионами своих весовых категорий завершился победой Махачева.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев александр волкановски

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