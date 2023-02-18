Команда Волкановски недовольна тем, что Махачев был под капельницей перед боем

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски заявил, что Ислам Махачев пользовался капельницей перед боем.

"Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу. Они делали капельницу, они не могут отрицать этого. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства. Люди ошибались во многих вещах, но здесь все очевидно.

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Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды. Но я считаю, что должно последовать наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие", – сказал Лопес в интервью The AllStar.

Напомним, Волкановски проиграл Махаче в бою за титул в легком весе судейским решением.