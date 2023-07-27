Фергюсон заявил, что сможет подраться за титул

Легенда UFC Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать карьеру.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь в расцвете сил, это безумно. Никто не будет указывать мне, когда заканчивать карьеру. Я сделаю это, когда захочу. Это произойдет. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боев и титул, детка", – сказал Фергюсон в интервью MMA Junkie.

Читай также: Тони Фергюсона арестовали за вождение в алкогольном состоянии - его пикап врезался в две машины и перевернулся

Напомним, 39-летний американец идет на серии из пяти поражений.

Следующий свой бой Тони проведет уже в это воскресенье, 30 июля, против Бобби Грина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!