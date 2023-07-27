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Фергюсон заявил, что сможет подраться за титул

Американец не обращает внимание на возраст.
Сегодня, 18:22
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Легенда UFC Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать карьеру. 

"Я чувствую, что сейчас нахожусь в расцвете сил, это безумно. Никто не будет указывать мне, когда заканчивать карьеру. Я сделаю это, когда захочу. Это произойдет. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боев и титул, детка", – сказал Фергюсон в интервью MMA Junkie.

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Напомним, 39-летний американец идет на серии из пяти поражений.

Следующий свой бой Тони проведет уже в это воскресенье, 30 июля, против Бобби Грина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Тони Фергюсон

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