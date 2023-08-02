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Чендлер отреагировал на желание Макгрегора подраться с Гэтжи

Американский боец не беспокоится насчет этого.
Сегодня, 22:22
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Легковес UFC Майкл Чендлер высказался о желании Конора Макгрегора подраться с Джастином Гейджи. 

"Смешанные единоборства прекрасны тем, что это бизнес с короткой памятью, в котором всем свойственна предвзятость.

Мы только что видели, как Джастин Гейджи победил Дастина Порье – теперь люди просят его подраться с Конором. На следующей неделе кто-то другой выступит ярко, и всем вдруг захочется, чтобы Конор встретился с ним.

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Каждые выходные Макгрегор лезет в соцсети своими грязными ручонками, чтобы напомнить о своем существовании. Но меня это не беспокоит. Я знаю, что наш бой состоится", – сказал Майкл в интервью ESPN MMA.

Напомним, Конор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter, где в финале они должны подраться на одном из турниров UFC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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