iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой

Американец жаждет получить реванш против именинного бразильца.
Сегодня, 17:22
Джастин Гэтжи / Getty Images
Джастин Гэтжи / Getty Images

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи заучил, что хочет подраться с Чарльзом Оливейрой.

"Махачев или Оливейра? Я предпочел бы подраться с Чарльзом, потому что он побил меня. Я бы хотел отыграться, как это было сегодня. Это заставляет меня тренироваться усердней, лучше готовиться.

Читай также: Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов

Эти парни лучшие в мире, а я хочу драться с лучшими. Учитывая первый бой, я не представляю, как Чарльз выиграет, но я могу на это надеяться", – заявил американец в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC джастин гэтжи

Статьи по теме

Фергюсон назвал причину поражения в бою с Грином Фергюсон назвал причину поражения в бою с Грином
Гэтжи высказался о возможности подраться с Макгрегором Гэтжи высказался о возможности подраться с Макгрегором
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Футбол18:46
Эвертон Миколенко может ворваться в борьбу за Магуайра
Европа18:38
Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде
Европа18:21
Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала
Украина18:13
Шахтер открыл счет в матче с Вересом благодаря спорному забитому мячу
Украина18:08
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа
Европа17:54
Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами
Футбол17:50
Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона
Европа17:49
Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси
ММА17:22
Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK