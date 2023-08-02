Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи заучил, что хочет подраться с Чарльзом Оливейрой.

"Махачев или Оливейра? Я предпочел бы подраться с Чарльзом, потому что он побил меня. Я бы хотел отыграться, как это было сегодня. Это заставляет меня тренироваться усердней, лучше готовиться.

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Эти парни лучшие в мире, а я хочу драться с лучшими. Учитывая первый бой, я не представляю, как Чарльз выиграет, но я могу на это надеяться", – заявил американец в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

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