Стало известно, когда может состояться бой Эдвардс - Ковингтон

Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса Тим Симпсон заявил, что до конца 2023 года должен состояться бой против Колби Ковингтона.

"Это случится до конца года. Осталось два карда – в ноябре и декабре, и они еще дорабатываются. Леон в порядке, он готов к бою, ждет звонка".

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"Насколько понимаю, Колби тоже готов. Так что это будет бой пройдет на одном из этих турниров", – сказал Симпсон в интервью Submission Radio.

Вероятно, бой Ковингтон - Эдвардс может состояться в декабре на турнире UFC 296, главный поединок которого пока не определен.

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