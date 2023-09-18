Поверил в себя: Американский баскетболист готов бросить вызов доминирующему чемпиону UFC

Баскетболист Джеймс Джонсон заявил, что способен справиться с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом.

"Мне нужен год, чтобы выступить против Джонса. В стойке я справлюсь, но мы все знаем, что Джонс невероятен в борьбе. Он очень хорош на земле, а это не моя сильная сторона".

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"Считаю, что могу победить его. Серьезно говорю. Но нужен год тренировок в защите – мне нужно научиться бороться на земле", – заявил Джонсон в интервью NBA Rookie Life.

Напомним, за свою карьеру Джонс лишь одно поражение из-за дисквалификации за запрещенные удары локтями.

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