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Джон Джонс поделился размером своего гонорара за бои в UFC

Американец безмерно благодарен Макгрегору.
Сегодня, 09:23
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFС в тяжелом весе Джон Джонс рассказал о финансовой составляющей в ММА.

"Я зарабатываю восьмизначные суммы в UFC, обо мне хорошо заботятся. Я всегда рад за парней, которые хорошо зарабатывают. Это причина, по которой мне нравится Конор Макгрегор, он многое сделал для бойцов ММА в плане гонораров. Я горжусь и Фрэнсисом Нганну. Благодаря ММА я смог обеспечить свою семью и завершить карьеру до 40 лет".

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"Наши бои становятся историей, открывая двери для новых бойцов. Я поставил несколько рекордов в октагоне, которые рано или поздно кто-то побьет не только в профессиональном, но и в финансовом плане. Мы просто должны быть счастливы друг за друга", – заявил Джонс в интервью MMA Fighting.

Напомним, в следующем бою американец встретится в октагоне со Стипе Миочичем. Поединок состоится 12 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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