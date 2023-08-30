Джонс - о бое с Миочичем: У Стипе есть яйца и мужество

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс считает Стипе Миочича величайшим тяжеловесом в истории организации.

"У Стипе есть яйца и мужество. Миочич не самый молодой боец, но он мужик. Это мужик. Я тоже не очень молод. По спортивным меркам точно не молод. Особенно в боевых видах спорта.

Стипе – честный человек, точно знаю, что он хочет этот бой. Все думают, что Миочич прижат к стене, что это Давид против Голиафа. Не согласен с этим".

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"Считаю, что Стипе – очень способный спортсмен. Думаю, что должен дать ему шанс сразиться с лучшим в истории, а он – должен дать мне шанс подраться с лучшим тяжеловесом в истории.

Кажется, у нас обоих будет чувство недосказанности, если мы уйдем, не подравшись друг с другом. Понимаю, в каком положении находится Стипе, на него многие смотрят сквозь пальцы, и я еще больше уважаю его за то, что он тренируется, не покладая рук", – сказал "Бонс" в интервью Kanpai Pandas.

Напомним, что бой Джонс - Миочич состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

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