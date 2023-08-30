iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джонс - о бое с Миочичем: У Стипе есть яйца и мужество

Американец в восторге от своего оппонента.
Сегодня, 17:22
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс считает Стипе Миочича величайшим тяжеловесом в истории организации. 

"У Стипе есть яйца и мужество. Миочич не самый молодой боец, но он мужик. Это мужик. Я тоже не очень молод. По спортивным меркам точно не молод. Особенно в боевых видах спорта.

Стипе – честный человек, точно знаю, что он хочет этот бой. Все думают, что Миочич прижат к стене, что это Давид против Голиафа. Не согласен с этим".

Читай также: Миочич назвал причину затяжных переговоров о бое с Джонсом

"Считаю, что Стипе – очень способный спортсмен. Думаю, что должен дать ему шанс сразиться с лучшим в истории, а он – должен дать мне шанс подраться с лучшим тяжеловесом в истории.

Кажется, у нас обоих будет чувство недосказанности, если мы уйдем, не подравшись друг с другом. Понимаю, в каком положении находится Стипе, на него многие смотрят сквозь пальцы, и я еще больше уважаю его за то, что он тренируется, не покладая рук", – сказал "Бонс" в интервью Kanpai Pandas.

Напомним, что бой Джонс - Миочич состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Джонс Стипе Миочич

Статьи по теме

Миочич назвал причину затяжных переговоров о бое с Джонсом Миочич назвал причину затяжных переговоров о бое с Джонсом
Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе
Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC 295 Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC 295
Брентфорд Ярмолюка попытается подписать одного из лидеров африканской сборной Брентфорд Ярмолюка попытается подписать одного из лидеров африканской сборной
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол20:03
Брентфорд Ярмолюка попытается подписать одного из лидеров африканской сборной
ММА19:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Футбол19:46
Аутсайдер АПЛ арендует конкурента Зинченко
Сборные19:40
Чемпионат мира по баскетболу-2023: США уничтожили Иорданию, Иран уступил Испании
19:25
Левандовски: В Барселоне у меня нет поддержки в нападении
Европа19:19
Месси поможет Интер Майами увеличить доход к 2024-му году в несколько раз
Украина18:58
Трансферы УПЛ: Ворскла арендовала игрока Шахтера, Александрия отпустила двух футболистов
Европа18:52
Футбольные династии: звездные игроки, дети которых тоже играют на высоком уровне
Футбол18:38
Хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ
Европа18:24
Защитник Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK