Миочич назвал причину затяжных переговоров о бое с Джонсом

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич рассказал о сложностях переговоров о поединке с Джоном Джонсом.

"Почему так долго шли переговоры с Джонсом? Там были свои моменты. Я расскажу, когда камера будет выключена. Когда ко мне обратились из UFC, я ответил: "Нет, сейчас я не могу".

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Мне нужно было время – еще несколько недель, но они отказались. Пришлось соглашаться. Люди не понимают, что не все зависит от меня. Есть более серьезные силы, чем мои попытки отказаться от боя", – заявил Миочич в интервью на ютуб-канале Michael Bisping.

Напомним, бой Миочич - Джонс возглавит турнир UFC 295, который пройдет 11 ноября в Нью-Йорке.

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