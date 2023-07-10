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Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе

Американский тяжеловес верит в свой триумф.
Сегодня, 20:38
Стипе Миочич / Getty Images
Стипе Миочич / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич высказался о предстоящем бое против Джона Джонса. 

"Я думал, что это произойдет в июле, но не вышло. 11 ноября. Я жду этот день. Это бой, которого я хочу. Это бой, которого хочет он. Нет ничего лучше.

Думаю, что это борьба двух стилей, они определяют поединки. У нас два отличных стиля, чтобы выбивать искры, большой фейерверк.

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Я выйду на первое место и покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе", – сказал Миочич в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Джонс - Миочич за пояс чемпиона в тяжелом весе состоится 11 ноября в рамках турнира UFC 295.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Стипе Миочич

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