Джонс может завершить карьеру после боя с Миочичем

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс сообщил, что бой со Стипе Миочичем может стать последним в его карьере.

"Как круто было бы провести последний поединок в карьере, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моем родном штате на арене Мэдисон-сквер-гарден?" – написал Джонс в твиттере.

How cool would it be to spend my retirement fight dominating the greatest heavyweight of all time, in my home state at Madison Square Garden?