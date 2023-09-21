Эдвардс проведет бой с Ковингтоном на UFC 296

Британец будет защищать свой пояс в декабре.

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт в соцсетях.

Оба бойца встретятся в главном событии турнира UFC 296, который состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе, США.

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Напомним, чемпион Эдвардс в двух последних своих боях одолел бывшего обладателя пояса Камару Усмана.

В свою очередь Ковингтон дрался последний раз в 2022 году, одолев Хорхе Масвидаля.

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