Тони Фергюсон сделал заявление касаемо возможного завершения карьеры

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон высказался касаемо завершения карьеры.

"Я не думаю об этом. Да, выходить в клетку нелегко – для этого нужно иметь яйца. Но я счастлив, что занимаюсь этим, и не хочу уходить на пенсию. У меня в голове никогда не было такой мысли".

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"Я соревнуюсь последние 35 лет – моя жизнь состоит из побед и поражений. А проигрывать я чертовски ненавижу. Не хочу быть неудачником – планирую запрыгнуть на свой велик и двигаться вперед", – сказал Фергюсон в интервью MMA News.

Напомним, следующий свой бой Тони проведет против Пэдди Пимблетта на турнире UFC 296, который состоится в декабре.

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