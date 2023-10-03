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Тони Фергюсон сделал заявление касаемо возможного завершения карьеры

Легенда компании не хочет "вешать перчатки на гвоздь".
Сегодня, 19:49
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон высказался касаемо завершения карьеры.

"Я не думаю об этом. Да, выходить в клетку нелегко – для этого нужно иметь яйца. Но я счастлив, что занимаюсь этим, и не хочу уходить на пенсию. У меня в голове никогда не было такой мысли".

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"Я соревнуюсь последние 35 лет – моя жизнь состоит из побед и поражений. А проигрывать я чертовски ненавижу. Не хочу быть неудачником – планирую запрыгнуть на свой велик и двигаться вперед", – сказал Фергюсон в интервью MMA News.

Напомним, следующий свой бой Тони проведет против Пэдди Пимблетта на турнире UFC 296, который состоится в декабре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Тони Фергюсон

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