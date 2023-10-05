Чендлер назвал потенциальную дату боя с Макгрегором

Американец готовится к одному из главных событий в своей жизни.

Топовый легковес UFС Майкл Чендлер высказался касаемо боя с Конором Макгрегором.

"Поединок состоится, однозначно. Дата пока неизвестна, как и место. Но соперником Конора точно буду я. Если он не подерется со мной, то, скорее всего, не вернется вообще".

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"Я готов драться в январе, феврале, марте, апреле, мае. Мне все равно, так что посмотрим. Грядет исторический турнир. Мне ничего не говорили, но я не удивлюсь, если мы проведем бой на UFC 300", – сказал Чендлер в интервью MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC 300 должен состояться в апреле 2024 года. Место проведения пока неизвестно.

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