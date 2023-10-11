Оливейра отказался: Махачев проведет реванш с Волкановски

В октябре состоится интересная дуэль, но не та, которая изначально планировалась.

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра не будет проводить поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Чарльз отказался от запланированного боя на 21-е октября на Etihad Arena в Абу-Даби, ОАЭ.

Соперником Махачева станет недавний его соперник, обладатель титула в полулегком дивизионе Алекс Волкановски.

"Чарльз Оливейра выбывает из главного события UFC 294. Его заменит Алекс Волкановски и поборется за титул в легком весе с Исламом Махачевым", - говорится в заявлении.

Напомним, Махачев и Волкановски провели бой в феврале нынешнего года. Победу единогласным решением одержал Ислам.

Ранее стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе.

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