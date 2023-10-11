iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Оливейра отказался: Махачев проведет реванш с Волкановски

В октябре состоится интересная дуэль, но не та, которая изначально планировалась.
Сегодня, 09:17
Ислам Махачев - Чарльз Оливейра / Getty Images
Ислам Махачев - Чарльз Оливейра / Getty Images

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра не будет проводить поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Чарльз отказался от запланированного боя на 21-е октября на Etihad Arena в Абу-Даби, ОАЭ.

Соперником Махачева станет недавний его соперник, обладатель титула в полулегком дивизионе Алекс Волкановски.

"Чарльз Оливейра выбывает из главного события UFC 294. Его заменит Алекс Волкановски и поборется за титул в легком весе с Исламом Махачевым", - говорится в заявлении.

Напомним, Махачев и Волкановски провели бой в феврале нынешнего года. Победу единогласным решением одержал Ислам.

Ранее стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Двое игроков академии баскетбольного клуба убиты во время нападения ХАМАС Двое игроков академии баскетбольного клуба убиты во время нападения ХАМАС
"Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024 "Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024
Стало известно, когда Черкашин проведет следующий бой Стало известно, когда Черкашин проведет следующий бой
"Качественная команда с хорошими игроками": Сваток оценил будущего соперника сборной Украины "Качественная команда с хорошими игроками": Сваток оценил будущего соперника сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Баскетбол13:01
Двое игроков академии баскетбольного клуба убиты во время нападения ХАМАС
Евро-202412:54
"Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024
Бокс12:36
Стало известно, когда Черкашин проведет следующий бой
Евро-202412:11
"Качественная команда с хорошими игроками": Сваток оценил будущего соперника сборной Украины
Бокс12:10
Майк Тайсон назвал лучшего супертяжеловеса в мире
Теннис11:44
Калинина расправилась с россиянкой на турнире в Чжэнчжоу
Бокс11:30
"Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Украина11:28
Почти 6 миллиардов гривен: Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон
Европа11:05
Лунин выбрал надежное авто, Беллингем и Куртуа взяли самый дорогой вариант - Реал получил подарки от спонсора
Украина10:48
Динамо может возобновить интерес к защитнику румынского клуба - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK