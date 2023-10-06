Стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев может подраться с Джастином Гэтжи в случае победы на UFC 294.

"Если Ислам победит Оливейру, то следующий бой он проведет с Джастином Гейджи. Это то, чего хотим мы и UFC. Джастин тоже заслужил это".

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"Нельзя не получить титульный бой за нокаут в бою с Дастином Порье. Думаю, что Джастин сделал заявление и заслужил свою позицию", – сказал менеджер Али Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Напомним, в рамках турнира UFC 294 Ислам Махачев будет защищать свой титул против Чарльза Оливейры.

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