Оливейра поделился деталями подготовки к бою с Махачевым

Бразилец ничего не менял в тренировках, но уверен в успехе.

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра рассказал о подготовке к реваншу с Исламом Махачевым.

"Я не люблю распыляться, не люблю менять команду от боя к бою. У меня нет такого, что для одного поединка я готовлюсь с одними, а для другого – с другими. Я работаю с одними и теми же людьми и не хочу их менять.

Пробовал ли найти партнера, который выступал по правилам самбо? Нет, такого не было, и я ничего не менял. Я тот же Чарльз, остаюсь при своем".

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"Многие пытались что‑то советовать, но к этому нужно относиться философски, что‑то оставлять себе, что‑то пропускать мимо и держать голову в порядке, быть верным самому себе", – сказал бразилец в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, бой Махачев - Оливейра состоится 21 октября на турнире UFC 294.

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