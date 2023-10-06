iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Оливейра поделился деталями подготовки к бою с Махачевым

Бразилец ничего не менял в тренировках, но уверен в успехе.
Сегодня, 10:22
Чарльз Олівейра / Getty Images
Чарльз Олівейра / Getty Images

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра рассказал о подготовке к реваншу с Исламом Махачевым. 

"Я не люблю распыляться, не люблю менять команду от боя к бою. У меня нет такого, что для одного поединка я готовлюсь с одними, а для другого – с другими. Я работаю с одними и теми же людьми и не хочу их менять.

Пробовал ли найти партнера, который выступал по правилам самбо? Нет, такого не было, и я ничего не менял. Я тот же Чарльз, остаюсь при своем".

Читай также: Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец"

"Многие пытались что‑то советовать, но к этому нужно относиться философски, что‑то оставлять себе, что‑то пропускать мимо и держать голову в порядке, быть верным самому себе", – сказал бразилец в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, бой Махачев - Оливейра состоится 21 октября на турнире UFC 294.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра

Статьи по теме

Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры
Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец" Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец"
Чендлер назвал потенциальную дату боя с Макгрегором Чендлер назвал потенциальную дату боя с Макгрегором
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций
Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Евро-202412:48
Ребров довызвал в сборную Украины защитника Днепра-1
Киберспорт12:44
Шевченко, Мудрик и Буяльский: Сборная лучших украинцев в истории FIFA Ultimate Team
Украина12:30
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа12:27
Определились финалисты Кубка Либертадорес
Другие страны12:20
Стало известно, когда Месси сыграет за Интер Майами
11:55
Сербия - Украина: онлайн-трансляция отбора на ЧМ-2024 по футзалу
Европа11:48
Экс-форвард Манчестер Юнайтед раскритиковал Зинченко за провальную игру против Ланса
Европа11:30
Принципы можно купить: Балотелли готов за деньги перебраться в стан злейшего конкурента
Европа11:26
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига конференций11:15
Игрок Зари вошел в команду недели второго тура Лиги конференций по версии SofaScore
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK