Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец"

Топовый полусредневес UFС Колби Ковингтон высказался в адрес чемпиона в легком весе Исламе Махачеве.

"Махачев может говорить все что угодно – мы же понимаем, что его менеджер Али Абдель-Азиз не позволит ему подраться со мной. Ислам знает, что я выбью из него все дерьмо. Он обычный пастух овец".

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"Махачев никогда не согласится на бой, прямо как Хабиб. Они знают, что американская борьба лучше. Самбо не поможет, тренировки с овцами не помогут. Он понимает, что не справится с настоящей американской сталью", – сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Напомним, в следующем своем бою Махачев будет защищать титул против Чарльза Оливейры в рамках турнира UFC 294.

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