Чемпион UFC в полусреднем весе готовится к смене дивизиона

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что перейдет в средний дивизион, если победит Колби Ковингтона.

"Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании! Я чувствую, что это было бы идеально. Я выхожу и становлюсь двойным чемпионом, первый из Великобритании. Это определенно одна из моих целей".

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"Следующий бой был бы идеальным для этого. Мой дивизион прямо сейчас не имеет интересных соперников. Так что для меня было бы идеально пойти в полусредний вес и сделать это" – заявил Эдвардс в интервью Sky Sports.

Напомним, Эдвардс и Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе в ночь на 17 декабря.

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