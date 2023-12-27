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Чендлер верит, что Макгрегор избегает их поединка

Американец уже сомневается в возможной встрече с ирландцем.
Сегодня, 18:20
Макгрегор и Чендлер / Getty Images
Макгрегор и Чендлер / Getty Images

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о возможном бое против Конора Макгрегора.

"Я думаю, что сейчас он пытается меня переждать. Я имею в виду, что любой парень на его месте хотел бы подождать, чтобы такой настоящий боец, как я, сказал: "К черту, я буду драться с кем-то другим", а затем он может выбрать себе легкого соперника, вроде Нейта Диаза".

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"Это будет выглядеть очень плохо для всех, если Конор Макгрегор вернется, но не будет драться со мной. Он может попытаться преподнести это, будто он руководит шоу, сказав: "Я хочу драться с этим парнем". Будь я его менеджером, делал бы то же самое, потому что драться со мной – не самый умный ход", – заявил Чендлер в интервью MMA Fighting.

Напомним, бойцы должны встретится в октагоне в рамках финала реалити-шоу TUF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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