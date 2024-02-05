Чемпион UFC признал важность Макгрегора для ММА

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поблагодарил Конора Макгрегора за весомый вклад в развитие смешанных единоборств.

"Он сделал много полезного для спорта. Конор сделал что-то, что заставило случайных зрителей стать фанатами ММА.

Вы можете любить или ненавидеть Макгрегора, но он добился того, что уже у него не отнимешь".

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"Конор – первый в истории двойной чемпион, так что он хороший боец, несмотря на все то дерьмо, что он болтает. Он очень помог спорту, сделал его мейнстримом.

Я не поклонник Макгрегора, сужу о нем как о том, кто сделал себя сам. Его личная жизнь – его дело, меня она не интересует. Он мне не приятель, но я признаю его достижения", – сказал британец в интервью Up Front With Simon Jordan.

Напомним, Макгрегор стал первым бойцом в истории ММА поставивший несколько рекордов по продажам своих боев. Также Конор открыл своим коллегам пусть в бокс.

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