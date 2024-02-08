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Президент UFC назвал новую дату поединка Макгрегор - Чендлер

Многострадальный бой опять переносится.
Сегодня, 10:49
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт назвал возможную дату боя Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. 

"В конце концов, надеюсь, что бой будет в этом году. Дата пока не определена. Надеюсь, мы сделаем это осенью", − сказал Уайт в интервью The Pat McAfee Show.

Напомним, бой между Конором и Чендлером должен был состояться этим летом. Вероятно, перенос связан с тем, что Макгрегор хочет выступить на UFC 300, который пройдет в апреле.

Ранее сообщалось, что легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Дана Уайт майкл чендлер

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