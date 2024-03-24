Бразильский боец получил бонус от UFC за укус от соперника

Андре Лима еще и получил денежное вознаграждение.

Очень странная история произошла на UFC 89 в Лас-Вегасе.

Бразильский боец Андре Лима бился со своим соотечественником Игорем Северино. Бой закончился победой первого, однако лишь благодаря дисквалификации.

Северино укусил соперника за руку, за что и был дисквалифицирован. Отметим, что для бразильца это был дебютный боец.

Лима же получил от UFC 25 тысяч долларов за первый в истории укус. Затем боец решил увековечить это событие и сделал себе татуировку.

Когда пост бразильца увидел Дана Уайт, он решил увеличить бонус до 50 тысяч долларов.

Ранее также сообщалось, что дю Плесси бросил вызов Адесанье.

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