Макгрегор: Усик - хитрый и коварный боксер

Ирландец высказался о противостоянии украинца и Фьюри.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По словам ирландца, именно украинец может одолеть "Цыганского короля".

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"Усик – хитрый и коварный боксер. Если кто-нибудь и сможет победить Тайсона, возможно, это именно украинец. Фьюри мастерский боксер, он имеет отличные габариты. Считаю, что Тайсона невозможно победить на боксерской арене".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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