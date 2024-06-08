Бой с Конором отменен? Чендлер ответил на вопрос
Американец решил откинуть все сомнения.
Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался касаемо боя с Конором Макгрегором.
"Бой в силе. Да, сейчас многие спекулируют на эту тему, но поединок никто не отменял. Мы подеремся 29 июня", – заявил боец в интервью The Pivot Podcast.
Напомним, поединок должен состояться в ночь на 30 июня в рамках турнира UFC 303.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером.
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