Легенда UFC поделился сенсационным инсайдом касаемо причины срыва боя Макгрегор - Чендлер

Соннен рассказал, что во всем виноват Конор.

Легенда UFC Чейл Соннен заявил, что Конор Макгрегор находится на реабилитации от алкоголизма.

"Очень иронично, что Конор и Чендлер любят алкоголь, а теперь один из них находится в рехабе от алкоголизма и наркомании. Просто хочу сказать, что это непростая история, об этом непросто говорить", − сказал Соннен в интервью ESPN.

Напомним, бой Конор - Чендлер должен был состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 303, но поединок отменили из-за травмы ирландца.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

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