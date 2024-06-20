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Легенда UFC поделился сенсационным инсайдом касаемо причины срыва боя Макгрегор - Чендлер

Соннен рассказал, что во всем виноват Конор.
Сегодня, 10:53
Чейл Соннен / Getty Images
Чейл Соннен / Getty Images

Легенда UFC Чейл Соннен заявил, что Конор Макгрегор находится на реабилитации от алкоголизма. 

"Очень иронично, что Конор и Чендлер любят алкоголь, а теперь один из них находится в рехабе от алкоголизма и наркомании. Просто хочу сказать, что это непростая история, об этом непросто говорить", − сказал Соннен в интервью ESPN.

Напомним, бой Конор - Чендлер должен был состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 303, но поединок отменили из-за травмы ирландца.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

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Легенда UFC поделился сенсационным инсайдом касаемо причины срыва боя Макгрегор - Чендлер
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