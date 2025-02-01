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"Мы были вне себя от отвращения": глава UFC разнес Митчелла, который назвал Гитлера хорошим человеком

Уайт не может наказать бойца, но вынес ему приговор, назвав самым тупым человеком в мире.
Сегодня, 11:20
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт высказался про полулегковеса Брайса Митчелла (17-2).

Функционер пришел в ярость из-за того, что американец считает,  что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был хорошим человеком.

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"Мы испытываем крайнее возмущение. Я слышал много глупого, невежественного бреда за свою жизнь, но это, пожалуй, худшее. Когда ты говоришь о Гитлере, который ответственен за гибель шести миллионов евреев и пытался полностью уничтожить целую расу людей...

Вторая мировая война была самой кровавой войной в истории: 15 миллионов военных погибли, 45 миллионов гражданских, всего 25 миллионов солдат были убиты во время Второй мировой. 

Гитлер - одна из самых отвратительных и злобных фигур, которые когда-либо ходили по земле, и любой, кто даже пытается занять противоположную позицию, - идиот. Вот в чем проблема интернета и социальных сетей. Они дают платформу для большого количества глупых, необразованных людей".

Уайт заявил, что уже провел беседу с Митчеллом.

"Мы связались с ним. Когда мы увидели его слова, то мы были вне себя от отвращения. Все хотят услышать, будет ли наказание, но это – свобода слова. Самая прекрасная вещь в нашем бизнесе: все, кто ненавидит Брайса Митчелла, могут увидеть, как ему надирают задницу на глазах всего мира. Вы знаете мое отношение к свободе слова.

Мне противно от этих слов. Он самый тупой человек в мире. Я мог бы 10 минут говорить о том, насколько он тупой, но таких людей не исправить. Как понять того, кто по-настоящему тупой? Никак", - приводит слова Уайта Power Slap.

В последнем поединке Митчелл нокаутом в третьем раунде одолел Крона Грейси (5-3) на UFC 310.

Ранее Усик получил претендента на бой из UFC.

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