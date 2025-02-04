"Что ты мне сделаешь?": Макгрегор плюнул в лицо фанату
Ирландцу не понравилось, как один из мужчин поддержал Хабиба Нурмагомедова.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор оказался в центре скандала.
Ирландский боец отреагировал на крик фаната, который поддержал российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
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Болельщик, увидев Макгрегора, выкрикнул: "Вперед, Хабиб".
Макгрегор подошел к фанату и плюнул ему в лицо. "Я плюнул тебе в лицо, что ты мне сделаешь? Ничего", - заявил Конор.
Бой Конора и Хабиба состоялся осенью 2018 года на UFC 229. Тогда Нурмагомедов победил удушающим приемом.
Ранее сообщалось, что Кличко может провести чемпионский бой с бывшим соперником.
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