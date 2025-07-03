iSport.ua
Русский Українська

На Уимблдоне разрешили теннисистам почтить память Жоты

Спортсмены могут выйти с траурными повязками.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Организаторы Уимблдона решили также почтить память Диогу Жоты.

Напомним, что нападающий Ливерпуля трагически погиб в автокатастрофе в ночь на четверг, 3 июня.

Теннисисты имеют право выйти на корт с траурными повязками в честь португальца.

Эта акция носит добровольный характер, но, вероятно, многие согласятся принять в ней участие, учитывая масштаб трагедии для мирового спорта.

Напомним, что сегодня на Уимблдоне свои матчи проведут Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал решил не препятствовать уходу одной из звезд Реал решил не препятствовать уходу одной из звезд
Обидчик Гвоздика получил соперника для дебютной защиты титула Обидчик Гвоздика получил соперника для дебютной защиты титула
Расселл: Считаю, что мне не о чем беспокоиться Расселл: Считаю, что мне не о чем беспокоиться
Никаких договоренностей: раскрыты детали возможной трилогии Усик - Фьюри Никаких договоренностей: раскрыты детали возможной трилогии Усик - Фьюри

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Испания - Португалия на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Реал решил не препятствовать уходу одной из звезд
Бокс18:50
Обидчик Гвоздика получил соперника для дебютной защиты титула
Формула 118:10
Расселл: Считаю, что мне не о чем беспокоиться
Бокс17:58
Никаких договоренностей: раскрыты детали возможной трилогии Усик - Фьюри
Теннис17:40
На Уимблдоне разрешили теннисистам почтить память Жоты
Европа16:59
Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний
Теннис16:19
Украинцы на Уимблдоне: Ястремская и Стародубцева проведут свои вторые матчи, Киченок прошла дальше
Футзал15:50
На групповом этапе Лиги чемпионов состоится украинское дерби
Европа15:20
Легендарный итальянский клуб официально исключен из соревнований
Формула 114:50
Гран-при Великобритании: расписание гонки в Сильверстоуне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK