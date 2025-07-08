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Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском

Никита Билозерцев, планирующий сменить гражданство, отметился недостойным поступком перед соотечественниками.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Никита Билозерцев / Getty Images
Никита Билозерцев / Getty Images

Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Билозерцев после поражения на старте парного разряда Уимблдона-2025 отказался разговаривать на украинском языке.

16-летний спортсмен был приглашен на интервью украинскими журналистами, после того как он в дуэте с австрийцем Тило Берманом разгромно проиграл нидерландскому тандему Мис Роттгеринг/Гидде Шонмейкерс - 1:6, 2:6.

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Как сообщает BTU, Билозерцев пришел к журналистам вместе со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии, который заявил, что его подопечный будет отвечать только на вопросы на английском или русском языке.

Сам Билозерцев никак не прокомментировал эту ситуацию, после чего журналисты отменили интервью.

Также издание отмечает, что тренер спортсмена является региональным координатором от Болгарской федерации тенниса в Черноморском регионе, а теннисист рассматривает вопрос смены своего гражданства на болгарское.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами выступлений украинских теннисисток на Уимблдоне-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон

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