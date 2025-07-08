Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском

Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Билозерцев после поражения на старте парного разряда Уимблдона-2025 отказался разговаривать на украинском языке.

16-летний спортсмен был приглашен на интервью украинскими журналистами, после того как он в дуэте с австрийцем Тило Берманом разгромно проиграл нидерландскому тандему Мис Роттгеринг/Гидде Шонмейкерс - 1:6, 2:6.

Читай также: Ястремская поделилась планами на продолжение сезона-2025

Как сообщает BTU, Билозерцев пришел к журналистам вместе со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии, который заявил, что его подопечный будет отвечать только на вопросы на английском или русском языке.

Сам Билозерцев никак не прокомментировал эту ситуацию, после чего журналисты отменили интервью.

Также издание отмечает, что тренер спортсмена является региональным координатором от Болгарской федерации тенниса в Черноморском регионе, а теннисист рассматривает вопрос смены своего гражданства на болгарское.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами выступлений украинских теннисисток на Уимблдоне-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!