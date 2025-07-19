Олимпийская чемпионка легла под нож хирурга

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь попала в больницу. Триумфаторке Олимпиады-2024 прооперировали локоть, известила спортсменка в Weibo.

"Делаю паузу, чтобы вернуться сильнее. Уже некоторое время во время тренировок и матчей терплю боль в правом локте. Несмотря на разные методы лечения, боль не проходила. После консультации с ортопедом мне порекомендовали артроскопию для полного устранения проблемы. После обсуждений с командой мы решили, что это самый лучший способ вернуться на корт в оптимальном состоянии. Вчера провели операцию – все прошло успешно, и я уже приступила к восстановлению. Чтобы вернуться готовой на 100 %, сосредоточусь на реабилитации. Это небольшая пауза ради мощного возвращения. Спасибо за терпение и поддержку – вскоре увидимся на корте", – написала Чжэн.

В нынешнем сезоне китаянка провела 30 матчей на разных покрытиях, в которых одержала 19 побед. Лучший результат на мэйджорах – четвертьфинал Ролан Гаррос. Также Чжэн дошла до полуфинала Italian Open.

Напомним, туниска Онс Жабер приостановила профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.

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