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Шестая ракетка мира пропустит US Open

Последний мэйджор года состоится без дважды четвертьфиналистки.
Вчера, 23:30       Автор: Антон Федорцив
Чжэн Циньвэнь / Getty Images
Чжэн Циньвэнь / Getty Images

Китайская тенниситка Чжэн Циньвэнь не будет участвовать в Открытом чемпионате США. Олимпийская чемпионка снялась с US Open, сообщает официальный X турнира.

"Выздоравливай скорее. Мы с нетерпением ждём твоего возвращения на корт!" – говорится в заявлении организаторов.

Чжэн долгое время выступала с бандажом на правом локте. На прошлой неделе китаянке прооперировали травмированный сустав. Сроки возвращения элитной теннисистки в соревнования пока неизвестны.

Тем временем сборная Украины обнародовала предварительную заявку на финал Кубка Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Чжэн Циньвэнь

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