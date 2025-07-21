Шестая ракетка мира пропустит US Open

Последний мэйджор года состоится без дважды четвертьфиналистки.

Китайская тенниситка Чжэн Циньвэнь не будет участвовать в Открытом чемпионате США. Олимпийская чемпионка снялась с US Open, сообщает официальный X турнира.

"Выздоравливай скорее. Мы с нетерпением ждём твоего возвращения на корт!" – говорится в заявлении организаторов.

Чжэн долгое время выступала с бандажом на правом локте. На прошлой неделе китаянке прооперировали травмированный сустав. Сроки возвращения элитной теннисистки в соревнования пока неизвестны.

Тем временем сборная Украины обнародовала предварительную заявку на финал Кубка Билли Джин Кинг.

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