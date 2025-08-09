Первая ракетка Испании пропустит US Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса пропустит Открытый чемпионат США. Она снялась с турнира из-за проблем со здоровьем, сообщает TennisNow.

Двенадцатая ракетка мира не выходила на корт с июня. Впрочем, Бадосу и дальше беспокоит спина. Врачи диагностировали у нее повреждение подвздошно-поясничной мышцы.

Вместо испанки в основной сетке US Open выступит швейцарка Жиль Тайхманн. В сентябре Бадоса должна противостоять сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг. Она попала в заявку Испании.

Кстати, украинка Юлия Стародубцева вылетела в первом круге Cincinnati Open от квалифаерки Леольи Жанжан.

