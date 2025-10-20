Очередная россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Уроженка Москвы нашла новую родину.
Нейтральная теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Теперь россиянка будет защищать цвета Узбекистана.
На официальных ресурсах WTA напротив фамилии спортсменки появился флаг среднеазиатского государства. Сама Тимофеева получение паспорта пока не комментировала. Резиденцией эксроссиянки остается словенский Копер.
Тимофеева – не первая представительница страны-агрессорки. Ранее под флаг Франции перешла Варвара Грачева, а Дарья Касаткина защищает цвета Австралии. Обе сменили гражданство после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, украинка Даяна Ястремская получила первую соперницу на Pan Pacific Open.
