Олейникова разгромила соперницу и вышла во второй круг турнира во Флорианополисе

Не отдала ни сета в первом матче.

Сейчас в Бразилии проходит турнир WTA 125, в котором принимает участие украинская теннисистка Александра Олейникова.

В первом круге соревнований украинка одолела представительницу Аргентины Луизину Джованнини со счётом 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Во время игры Олейникова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки, но реализовала все шесть брейкпойнтов.

В следующем раунде украинка сыграет против победительницы пары Хулия Риера (Аргентина) - Полона Херцог (Словения).

Ранее другая украинка оформила крупнейшую победу в карьере.

