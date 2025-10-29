Вашеро во второй раз сыграл с братом на Мастерсе

40-я ракетка мира Валентен Вашеро снова сыграл против своего брата.

Напомним, что Мастерс в Шанхае закончился сенсацией - в финале между собой сыграли двоюродные братья Валентен Вашеро и Артур Риндеркнеш.

Уже на следующем турнире серии Мастерс братья снова встретились. В этот раз им пришлось сыграть во втором круге турнира в Париже, где Вашеро снова победил.

Тем самым монегаск увеличил свою серию побед до одиннадцати, девять из которых в основной сетке. Это второй лучший результат сезона, который Вашеро теперь делит с Меншиком, Руудом и Шелтоном.

Рекорд сезона-2025 в семнадцать подряд побед все еще держит Карлос Алькарас.

