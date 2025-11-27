Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве

В седьмой раз сыграет в четвертьфинале ITF.

Анастасия Соболева выиграла матч второго круга турнира ITF W75 в Трнаве.

Украинской теннисистке удалось в двух сетах победить Джессику Понше из Франции. Игра длилась 1 час 25 минут. Это была первая встреча соперниц.

В следующем раунде Соболева встретится с представительницей Словакии Радкой Зелничковой.

Добавим, что для украинской спортсменки выход в четвертьфинал этой серии соревнований стал седьмым в карьере.

Ранее в следующий раунд турнира прошла Стародубцева.

