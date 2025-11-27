iSport.ua
Русский Українська

Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве

В седьмой раз сыграет в четвертьфинале ITF.
Сегодня, 17:00       Автор: Валентина Чорноштан
Анастасия Соболева / Getty Images
Анастасия Соболева / Getty Images

Анастасия Соболева выиграла матч второго круга турнира ITF W75 в Трнаве.

Украинской теннисистке удалось в двух сетах победить Джессику Понше из Франции. Игра длилась 1 час 25 минут. Это была первая встреча соперниц.

В следующем раунде Соболева встретится с представительницей Словакии Радкой Зелничковой.

Добавим, что для украинской спортсменки выход в четвертьфинал этой серии соревнований стал седьмым в карьере.

Ранее в следующий раунд турнира прошла Стародубцева.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анастасия Соболева

Статьи по теме

Трио украинок получило соперниц в квалификации US Open Трио украинок получило соперниц в квалификации US Open
Украинка победила в финале квалификации Ролан Гаррос Украинка победила в финале квалификации Ролан Гаррос
Соболева прокомментировала выход в финал квалификации Ролан Гаррос Соболева прокомментировала выход в финал квалификации Ролан Гаррос
Украинская теннисистка впервые сыграет в финале квалификации Ролан Гаррос Украинская теннисистка впервые сыграет в финале квалификации Ролан Гаррос

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK