Подрез победила Монно и сыграет в основной сетке WTA 125

Вероника Подрез вышла в основную сетку турнира серии WTA 125.

В единственном матче квалификации украинская теннисистка победила француженку Амандин Монно со счетом 6:4, 6:2.

В матче Подрез один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 4 брейка. Ее соперница выполнила 1 эйс, допустила 3 ошибки на подаче и оформила 2 брейка. Поединок длился 1 час 21 минуту.

Отметим, что это была их вторая встреча, и во второй раз подряд украинка взяла верх.

Другой украинской теннисистке предстоит участие в турнире WTA 125, который пройдет с 8 по 14 декабря.

