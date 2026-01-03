iSport.ua
Легендарный французский теннисист снялся с Australian Open-2026

Не играет 5 месяцев из-за травмы спины.
Сегодня, 07:58       Автор: Валентина Чорноштан
Артур Фис / Getty Images
Артур Фис / Getty Images

39-я ракетка мира Артур Фис пропустит все турниры австралийской серии, включая Australian Open.

На YouTube-канале ArthurFilsTennis, автором которого является сам 21-летний француз, он заявил о снятии с Australian Open - 2026 из-за продолжающихся проблем со спиной.

Напомним, что в августе прошлого года Фис получил перелом в поясничном отделе позвоночника.

Чувствую себя хорошо, спина хорошо заживает. Чтобы вернуться в лучшую форму, нужно много работать. К матчам в Австралии буду немного не в оптимальной форме, поэтому предпочёл бы вернуться на 100%.

А вот кто примет участие в турнире в Хобарте, так это легендарная американская теннисистка.

