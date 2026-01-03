iSport.ua
13-я ракетка мира не выступит на Australian Open

Не сможет защитить свой рейтинг.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Дженнифер Брэди / Getty Images
13-я ракетка мира Дженнифер Брэди не сможет принять участие в Australian Open.

Отметим, что представительница США из-за травмы не играла в туре с октября 2023 года. В феврале 2024 года американка перенесла операцию на колене.

30-летняя теннисистка должна была сыграть в квалификации по защищённому рейтингу, однако не сможет этого сделать, так как продолжает восстанавливаться после операции.

Ранее стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


