13-я ракетка мира не выступит на Australian Open

13-я ракетка мира Дженнифер Брэди не сможет принять участие в Australian Open.

Отметим, что представительница США из-за травмы не играла в туре с октября 2023 года. В феврале 2024 года американка перенесла операцию на колене.

30-летняя теннисистка должна была сыграть в квалификации по защищённому рейтингу, однако не сможет этого сделать, так как продолжает восстанавливаться после операции.

Ранее стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде.

