После перерыва с мая сестры Киченок одержали победу в Брисбене

В следующем круге они сыграют против пары россиян.
Сегодня, 14:18       Автор: Валентина Чорноштан
Людмила и Надежда Киченок / Getty Images
Людмила и Надежда Киченок / Getty Images

Людмила и Надежда Киченок принимают участие в турнире WTA 500 в Брисбене, который стартовал 4 января.

В первом круге им пришлось противостоять представительнице Японии Мие Като и венгерке Фанни Штоллар.

Матч длился 1 час 17 минут, украинский дуэт выиграл со счетом 2:6, 6:2, 10:7. За игру сестры реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов, 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок.

Следующими соперницами украинок станут нейтральные Ирина Хромачева и Александра Панова, игра пройдет 7 января.

К слову, другая украинка также выиграла первый круг, только турнира WTA 250 в Окленде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


