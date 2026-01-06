После перерыва с мая сестры Киченок одержали победу в Брисбене

В следующем круге они сыграют против пары россиян.

Людмила и Надежда Киченок принимают участие в турнире WTA 500 в Брисбене, который стартовал 4 января.

В первом круге им пришлось противостоять представительнице Японии Мие Като и венгерке Фанни Штоллар.

Матч длился 1 час 17 минут, украинский дуэт выиграл со счетом 2:6, 6:2, 10:7. За игру сестры реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов, 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок.

Следующими соперницами украинок станут нейтральные Ирина Хромачева и Александра Панова, игра пройдет 7 января.

К слову, другая украинка также выиграла первый круг, только турнира WTA 250 в Окленде.

