Свитолина переиграла бывшую россиянку в Окленде

Вышла во второй раунд после легкой победы над Грачевой.
Сегодня, 09:41       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Накануне стартовал турнир WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия. Во вторник, 6 января, украинка Элина Свитолина в первом круге турнира одолела экс-россиянку Варвару Грачеву.

Во время матча украинке удалось выполнить две подачи навылет, отыграть 2 из 4 брейк-пойнтов и выиграть по шесть геймов как на своей подаче, так и на приеме.

Матч продлился 1 час 17 минут, счет игры 6:3, 6:1 в пользу Свитолиной.

В следующем круге Элина сыграет с британкой Кэти Бултер, которая в своем матче одолела Юлию Стародубцеву.

К слову, четвертая ракетка мира не сыграет на турнире в Аделаиде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

