Четвертая ракетка мира не сыграет в Аделаиде

С 12 по 17 января пройдет турнир ATP-250 в Аделаиде (Австралия), однако 24-кратный чемпион турниров серии Большого шлема Новак Джокович не примет в нем участия.

Сербский теннисист написал в своей социальной сети, почему принял решение пропустить этот турнир. Отмечается, что причиной такого решения стала плохая физическая форма.

"К сожалению, на данный момент я физически не готов сыграть на турнире в Аделаиде".

Теперь мой фокус полностью смещен на подготовку к Australian Open. В ближайшее время я прилечу в Мельбурн и с нетерпением жду встречи с болельщиками в Австралии.

Тем временем украинская теннисистка получила соперницу для для первого матча 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!