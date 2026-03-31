Эр-Рияд прощается с итоговым турниром WTA

Итоговый турнир WTA 2026 в Саудовской Аравии пройдет в последний раз.

Напомним, что WTA Finals проводился с 2024 года в Эр-Рияде, однако этот год станет последним, пишет Бен Ротенберг.

Отмечается, что стороны не смогли договориться о новом контракте, который заканчивается в этом году.

На текущий момент организация уже ищет новое место для проведения турнира. Один из кандидатов, где может пройти WTA Finals, — один из городов Северной Америки.

К слову, Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем.

