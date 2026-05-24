Скандальный украинский теннисист сменил спортивное гражданство

Олег Приходько будет выступать за Северную Македонию.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Олег Приходько / ФТУ
Украинский теннисист Олег Приходько сменил спортивное гранжданство.

Напомним, что третья ракетка Украины запомнился рядом скандалов в военное время.

Так, например, Приходько выступал в парном разряде с росиянином яном бондаревским, отмахивался от рекомендаций ФХУ и никогда не высказывался против участия рф и белоруси в турнирах.

В итоге украинец, занимающий 399-ю строчку в рейтинге ATP будет представлять Северную Македонию.

Всего на счету Приходько шесть выигранных турниров ITF и один челленджер.

Напомним, что сегодня на Ролан Гарросе стартуют сразу три украинки.

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
