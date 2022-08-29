US Open: анонс та прогноз на турнір Великого шолому

Не так давно ми стали свідками одного з найвеличніших тенісних турнірів в історії – Вімблдону, аж ось на нас чекає ще одне крупне змагання – Відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки.

Основна інформація про турнір

US Open традиційно проводиться в Нью-Йорку на національному тенісному центрі Біллі Джин Кінг.

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Призовий фонд цьогорічного турніру складає більше 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів отримають по 2,6$ млн., фіналісти вдвічі меншу суму. Ті, хто програє в півфіналі – по 705 тисяч, а учасники першого раунду вже заробили мінімум 21 100 доларів.

Стартує турнір 29 серпня, тоді як фінальні матчі пройдуть 10 (жіночий одиночний, чоловічий парний) та 11 вересня (чоловічий одиночний, жіночий парний).

Відмітимо, що на відміну від Вімблдону, до відкритого чемпіонату США були допущені спортсмени з країн-агресорів.

Чоловіча сітка

Турнір пропустить один з найкращих гравців в історії – серб Новак Джоковіч, який, як відомо, відмовляється вакцинуватися від корона вірусу Covid-19, через що не був допущеним до змагань.

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Також не зіграє на американських кортах і друга ракетка світу Александр Звєрєв, який не встиг як слід відновитися після травми, яку зазнав ще на Ролан Гаррос в поєдинку проти Рафаеля Надаля.

Посів чоловічого одиночного розряду

1. Данило Медведєв (країна-агресор) - 1

2. Рафаель Надаль (Іспанія) – 3

3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 4

4. Стефанос Циципас (Греція) – 5

5. Каспер Рууд (Норвегія) – 7

6. Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 8

7. Кемерон Норрі (Великобританія) - 9

8. Губерт Гуркач (Польща) – 10

9. Андрій Рубльов (країна-агресор)- 11

10. Тейлор Фрітц (США) – 12

11. Яннік Сіннер (Італія) – 13

12. Пабло Карреньо Буста (Іспанія) – 14

13. Маттео Берреттіні (Італія) – 15

14. Дієго Шварцман (Аргентина) – 16

15. Марін Чиліч (Хорватія) – 17

16. Роберто Баутіста Агут (Іспанія) – 18

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Потенційно нас чекає фінал між Медведєвим та Надалем. В минулому році Данило грав в головному матчі проти Джоковіча, тоді як іспанець пропускав турнір через травму. Тепер немає Новака, але Рафаель на місці.

Головні фаворити

За відсутності Джоковіча та Звєрєва звісно головними претендентами на тріумф будуть Надаль та Медведєв.

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Їхніми конкурентами стануть молоді Стефанос Циципас та Карлос Алькарас, а також "тіньовим" фаворитом є несіяний Нік Кіріос. І це при тому, що Кіріос уже в 1/8 фіналу має зустрітися з Медведєвим!

Українці

На жаль, жодного представника нашої країни в чоловічій сітці немає, як в одиночному розряді, так і в парному.

Жіноча сітка

Ніхто з числа найкращих тенісисток світу не пропускає турнір, всі на місці. Навіть навпаки, на домашньому Гренд Слемі зіграє легендарна Серена Вільямс, для якої це буде останній "мейджор".

Шлях для ветерана тенісного цеху буде непростим, адже вже в другому колі її потенційно чекає друга сіяна Анетт Контавейт.

Посів жіночого одиночного розряду

1. Іга Швьонтек (Польща) - 1

2. Анетт Контавейт (Естонія) – 2

3. Марія Саккарі (Греція) – 3

4. Паула Бадоса (Іспанія) – 4

5. Онс Жабер (Туніс) - 5

6. Арина Соболенко (країна помічник агресора) - 6

7. Сімона Халеп (Румунія) - 7

8. Джессіка Пегула (США) – 8

9. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 9

10. Дарія Касаткіна (країна агресор) - 10

11. Емма Радукану (Велика Британія) – 11

12. Коко Гауфф (США) – 12

13. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 13

14. Лейла Фернандес (Канада) – 14

15. Беатріс Аддад Майя (Бразилія) – 15

16. Олена Остапенко (Латвія) – 16

Источник: Getty Images

Поза першою 16-ю сіяних залишилась Каролін Гарсія, яка проводить чудовий останній місяць, за який виграла два турнірі – в Варшаві та Цинцинаті.

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Головні фаворити

Якщо в чоловічій сітці досить легко на папері виділити претендентів на чемпіонство, то в жіночій це зробити набагато важче.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек останнім часом не показує такої вогняної гри, як це було в першій половині року. Минулорічна переможниця Емма Радукану взагалі не входить в число восьми головних фавориток.

Як і Швентек, дуже неоднозначно грають і інші лідери світового рейтингу. Третя ракетка світу Марія Саккарі з Вімблдону виграла тільки один матч з п'яти, не вражає і четверта Паула Бадоса, яка програла три останні матчі.

Источник: Getty Images

Анетт Контавейт після поразки в фіналі Гамбурга в кінці минулого місяця, має статистику в 3 перемоги і 3 поразки.

Досить високими оцінюються шанси Каролін Гарсії, про яку ми згадували раніше, адже вона знаходиться в хорошій формі. Також після перемоги в Торонто серед фаворитів можна вважати і Сімону Халеп.

Та все ж, можна чекати і на зовсім несподіваний результат.

Українки

На відміну від чоловічої сітки, в жіночій наші представниці є. Їх тут відразу п'ять в одиночному розряді – це Ангеліна Калініна (найкращий результат на минулих US Open – друге коло), Марта Костюк (третє коло), Даяна Ястремська (третє коло 2019), Леся Цуренко (1/4 фіналу в 2018) та Дарія Снігур.

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Для останньої – це взагалі дебют в основних сітках турнірів Великого шолому і одразу ж матчем проти Сімони Халеп. Будемо реалістами, шансів на прохід в 20-річної українки не так і багато.

Источник: Getty Images

Взагалі дійти хоча б до третього раунду нашим спортсменкам буде досить важко, адже у кожної на шляху стоятимуть майстерні суперниці.

Парний розряд

Чотири українки гратимуть і в парному розряді. Людмила Кіченок зіграє разом із латвійкою Оленою Остапенко, а її сестра Надія в парі з грузинкою Оксаною Калашниковою.

Першими суперницями пари Кіченок-Калашникова стануть Марта Костюк і її партнерка Чжан Шуай (Китай).

Ангеліна Калініна зіграє разом з переможницею Вімблдону Оленою Рибакіною (Казахстан).